Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını kondisyon ve taktik çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanda ısınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

- Beşiktaş kondisyon çalıştı

İSTANBUL - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde basına açık yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 ve çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ile 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.