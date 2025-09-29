Beşiktaş, Kocaelispor'u İlk Yarıda İki Golle Geçti

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem Cinan, Keita, Show, Rivas, Tayfur Bingöl, Churlinov, Petkovic

Goller: Dk. 4 Rafa Silva, Dk. 10 Cerny ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 10 Jovanovic, Dk. 45 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 45+2 Gökhan Değirmenci (Yedek kulübesinde) (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısını siyah-beyazlı takım 2-0 önde kapattı.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.

37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.