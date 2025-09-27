Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşuları ile başlayıp taktik çalışmaları ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.