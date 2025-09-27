Beşiktaş, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşuları ile başlayıp taktik çalışmaları ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor