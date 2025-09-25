Haberler

Beşiktaş Kocaelispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman kondisyon ve taktik çalışmalarla tamamlandı. Futbolcular, izin öncesi antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Basına kapalı ve yaklaşık 1 saat süren idmanda Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçla noktaladı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına 27 Eylül Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
