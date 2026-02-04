Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, yarın Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır hale geldi.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
