Beşiktaş, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı. Antrenman, ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışmaları ile taktik organizasyonlarla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
