Beşiktaş, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı. Antrenman, ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışmaları ile taktik organizasyonlarla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor