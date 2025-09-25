Beşiktaş, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada kondisyon ve taktik ön plandaydı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşularıyla başladıkları idman, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. - İSTANBUL
