Beşiktaş, "kimlik" değiştirdi

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarında yaptığı hamlelerle 2025-2026'da yeni bir "kimlik" ile taraftarlarının karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, kadrosuna 12 futbolcu katarken, 25 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Beşiktaş'taki "kimlik" değişimi, teknik direktör koltuğuna da yansıdı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılırken, yerine siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın getirildi.

25 oyuncu takımdan ayrıldı

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun yaz transfer döneminde çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, toplam 25 futbolcuya veda etti.

Beşiktaş'ta bonservisiyle Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı futbol takımında Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Emrecan Terzi, Azad Demir, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan ise kiralık olarak farklı ekiplere imza attı.

12 futbolcu takıma katıldı

Beşiktaş, yaz transfer döneminde 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, dün sona eren birinci transfer ve tescil döneminde Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı renklerine bağladı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde 1 stoper, 2 sol bek, 2 sağ bek, 2 orta saha, 2 santrfor ve 3 kanat oyuncusunu transfer etti.

Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi

Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümünde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

Önce UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turda, daha sonra da UEFA Konferans Ligi'ne play-off aşamasında veda eden siyah-beyazlılarda Norveçli teknik adamla yol ayrımına gidildi.

Bu sezon Beşiktaş'ın başında Avrupa ve Süper Lig'de toplam 7 maça çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 3'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik yaşadı.

İsviçre ekibi Lausanne'a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta Solskjaer ile bu karşılaşmanın ardından yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın yuvaya geri döndü

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından göreve 2026-2027 sezonu sonuna kadar Sergen Yalçın getirildi.

Siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci dönemini yaşayan Yalçın, ilk maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

Beşiktaş'taki ilk görevine 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayan Sergen Yalçın, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Orkun Kökçü, çocukluk aşkına kavuştu

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Orkun Kökçü, yaz transfer döneminin ses getiren transferlerinden biri oldu.

Siyah-beyazlı takım, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Genç oyuncunun kontratındaki şartların gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş, 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Orkun ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ı çocuk yaşlarda tribünlerde desteklediğini her fırsatta dile getiren ay-yıldızlı futbolcu, Portekiz ekibinden Avrupa'nın önemli liglerine sıçrama yapacağı noktaya yaklaşmış olmasına rağmen siyah-beyazlılara katıldı.

Orkun Kökçü, Tüpraş Stadı'nda 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle 13 Temmuz'da kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atmıştı.

Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Rusya temsilcisi 20 milyon 779 bin 220 avro karşılığında Gedson'u kadrosuna kattı. Öte yandan, toplamı 7 milyon 272 bin 729 avroyu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar da sözleşmede yer alıyor.

Kanat transferleri milli arada yapıldı

Beşiktaş'ta tartışmaların odak noktası olan "kanat transferi" liglere verilen milli arada gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar bu süreçte kanat oyuncuları Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı transfer etti.

Arroyo ve Ricardo gönderildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı yönetiminin ilk transferleri olan Keny Arroyo ile Elan Ricardo, siyah-beyazlı kulüpten ayrılanların arasına adını yazdırdı.

Büyük umutlarla Beşiktaş'a katılan iki genç oyuncunun Türkiye kariyerleri beklentilerin uzağında kaldı.

Kolombiyalı orta saha oyuncusu Ricardo, Beşiktaş formasını resmi maçlarda giyemezken; Ekvadorlu futbolcu Arroyo ise siyah-beyazlı ekipte 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Immobile ve Chamberlain'in sözleşmeleri feshedildi

Kadroda önemli bir yapılanmaya giden Beşiktaş, yeni sezonda forvet Ciro Immobile ve orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmelerini feshetti.

Siyah-beyazlı takıma geçen sezon başında transfer olan ve performansıyla eleştirilen Immobile ile yol ayrımına gidildi.

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunda katılan ancak sakatlığı nedeniyle 130 günü aşkın süre formasından uzak kalan Chamberlain'in de sözleşmesi feshedildi.

Altyapıdan yetişen oyuncular kiralandı

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen 6 oyuncu, farklı takımlara kiralık olarak gitti.

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A takımlarından Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

Avusturya kampında da yer alan orta saha Fahri Kerem Ay, Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a; kaleci Göktuğ Baytekin Sakaryaspor'a; sol bek Emrecan Terzi ise Serikspor'a kiralık olarak imza attı.

Sol kanat oyuncuları Yakup Arda Kılıç, Sırbistan ekiplerinden Novi Pazar'a; Azad Demir de Nesine 3. Lig temsilcisi Galata SK'ye kiralandı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kiralandı

Beşiktaş, Fenerbahçe'den milli oyuncu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği kanat oyuncusu, bu sezon siyah-beyazlı forma için mücadele edecek.

Avusturya kampına giden 17 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta sezon öncesi kampına katılan 35 oyuncudan 17'siyle yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya'da yaptığı kampta yer alan Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan takımdan ayrılan oyuncular olarak dikkati çekti.

Yaz transfer dönemi hareketli geçti

Siyah-beyazlılarda hareketli geçen bu yaz transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şu şekilde:

Gelenler: David Jurasek (Benfica), Tammy Abraham (Roma), Orkun Kökçü (Benfica), Wilfred Ndidi (Leicester City), Taylan Bulut (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Rangers), El Bilal Toure (Atalanta), Tiago Djalo (Juventus), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Jota Silva (Nottingham Forest)

Gidenler: Gedson Fernandes (Spartak Moskova), Keny Arroyo (Cruzeiro), Bakhtiyor Zaynutdinov (Dinamo Moskova), Moatasem Al-Musrati (Verona), Jackson Muleka (Al Kholood), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Onur Bulut (RAMS Başakşehir), Arthur Masuaku (Sunderland), Ciro Immobile (Bologna), Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Yakup Arda Kılıç (Novi Pazar), Göktuğ Baytekin (Sakaryaspor), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Elan Ricardo (Athletico Paranaense), Can Keleş (Kocaelispor), Jean Onana (Genoa), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Emrecan Terzi (Serikspor), Azad Demir (Galata SK), Alex Oxlade-Chamberlain (Kulüpsüz), Ernest Muçi (Trabzonspor), Tayyip Talha Sanuç (Gaziantep FK), Joao Mario (AEK) ve Emrecan Uzunhan (İstanbulspor).