Beşiktaş, KF Tirana'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana'yı 3-1'lik skorla geçerek, sezona galibiyetle başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu'ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana'nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina'dan geldi. - İSTANBUL