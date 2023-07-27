Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, KF Tirana'yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana'yı 3-1'lik skorla geçerek, 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana'yı 3-1'lik skorla geçerek, sezona galibiyetle başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu'ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana'nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina'dan geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title