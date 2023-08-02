Beşiktaş, KF Tirana maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, yarın TSİ 21.00'de Air Albania Arena'da KF Tirana ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam müsabakanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında, yarın TSİ 21.00'de Air Albania Arena'da KF Tirana ile karşılaşacak. - İSTANBUL