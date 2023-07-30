Beşiktaş, KF Tirana maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarla takımın kondisyonu ve taktikleri çalışılıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, çift kalede oynanan dar alan ve taktik maçlarıyla sona erdi.