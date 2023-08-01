Beşiktaş, KF Tirana maçı için hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Beşiktaş, Arnavutluk ekibiyle yapacağı karşılaşma için yarın saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Tiran'a gidecek.