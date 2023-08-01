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Beşiktaş, KF Tirana maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Beşiktaş, Arnavutluk ekibiyle yapacağı karşılaşma için yarın saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Tiran'a gidecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Arnavutluk ekibiyle yapacağı karşılaşma için yarın saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Tiran'a gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sabiha Gökçen Havalimanı Beşiktaş Tiran Spor Haberler

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