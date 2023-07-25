Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş ile Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu'nun da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet, sıçrama ve sürat çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL