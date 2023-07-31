Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Ante Rebic de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken, yeni transfer Ante Rebic de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Ante Rebic de, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL