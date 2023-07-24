Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izlediği antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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