Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Yeni transferler Jean Onana ile Daniel Amartey de çalışmada yer aldılar.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023