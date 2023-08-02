Beşiktaş, KF Tirana ile UEFA Konferans Ligi maçı için Arnavutluk'a gitti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile karşılaşmak üzere Arnavutluk'un Tiran kentine gitti. Siyah-beyazlılar, özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket ederek yaklaşık 1.5 saat süren bir yolculuğun ardından Tiran'a ulaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş çiçeklerle karşılandı ve taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.