Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, KF Tirana ile UEFA Konferans Ligi maçı için Arnavutluk'a gitti

Spor Haberleri

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile karşılaşmak üzere Arnavutluk'un Tiran kentine gitti. Siyah-beyazlılar, özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket ederek yaklaşık 1.5 saat süren bir yolculuğun ardından Tiran'a ulaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş çiçeklerle karşılandı ve taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında, yarın saat 21.00'de Air Albania Arena'da KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Arnavutluk'un Tiran kentine gitti.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki KF Tirana maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Arnavutluk'un Tiran kentine yaklaşık 1.5 saat süren yolculuk sonunda ulaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş, çiçeklerle karşılanırken, futbolculara da taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konferans Beşiktaş Tiran Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title