Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı - Haberler

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Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giydi.

AA / Emrah Oktay - Spor

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