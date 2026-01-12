Beşiktaş'ta Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına başladı. Antrenman, ısınma koşuları ve taktiksel çalışmalarla sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor