Beşiktaş'ta Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına başladı. Antrenman, ısınma koşuları ve taktiksel çalışmalarla sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor


