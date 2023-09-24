Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1'lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 17 karşılaşmaya çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir'a karşı almıştı.

Beşiktaş geride kalan 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL