Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Rosier, Amartey, Demir Ege Tıknaz, Gedson, Rashica ve Muleka'nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal ve Cenk Tosun'u 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Bailly, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain'i sahaya süren Güneş, sağ kanatta Rachid Ghezzal, solda kanatta Cenk Tosun'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlılar şu 11 ile sahada yer aldı: "Mert Günok - Onur Bulut, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar."

GHEZZAL 161 GÜN SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 161 gün sonra ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ın Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada Ghezzal sevinci yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Ghezzal, mücadeleye 11'de başladı. Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında toplamda 25 dakikada görev yapabilen Ghezzal, son olarak geçtiğimiz sezonun 28'inci haftasındaki Trabzonspor mücadelesine 11'de başlamıştı.

BAİLLY LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly, Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor mücadelesinde çıktı. Daha önce Trabzonspor maçının kadrosuna kendisine yer bulan tecrübeli savunmacı, mücadelede görev yapmamıştı. Baiily, Club Brugge maçına ise 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

COLLEY BİR MAÇ ARADAN SONRA DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte savunmada gösterdiği başarılı performansın yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken Omar Colley, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Club Brugge maçında halsizlik şikayeti nedeniyle yedek kulübesinde yer alan tecrübeli stoper, Kayserispor maçıyla birlikte formasını geri aldı.

VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını tribünden izledi.