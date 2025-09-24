Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 Yenerek İyi Başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Rafa Silva, hat-trick yaptı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Anıl Usta, Bilal Gölen
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Arif Kocaman (Dk. 63 Burak Kapacak), Carole, Dorukhan Toköz, Opoku (Dk. 63 Abdulsamet Burak), Jung, Nurettin Korkmaz (Dk. 72 Yiğit Emre Çeltik), Cardoso, Tuci
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson (Dk. 80 Necip Uysal), Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi (Dk. 66 Kartal Kayra Yılmaz), Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin (Dk 60 Demir Ege Tıknaz), Abraham
Goller: Dk. 15, 32 ve Dk. 58 Rafa Silva, Dk. 45+1 Abraham (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Nurettin Korkmaz, Dk. 49 Dorukhan Toköz, Dk. 59 Carole, Dk 90 +3 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor ), Dk. 59 Abraham, Dk. 90+1 Necip Uysal (Beşiktaş)
53. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
58. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
65. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Rafa Silva'nın tek pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, kaleci topu çeldi.
72. dakikada topla buluşan Cardoso'nun yayın gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mert Günok uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile ceza sahası içerisinde verkaç yapan Rafa Silva'nın sol çaprazdan uzak kaleye gönderdiği şutta, kaleci topu uzanarak çeldi.
