Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Rafa Silva ve Tammy Abraham'dan geldi.

(ANKARA) -Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. RHG Enretürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçı Beşiktaş deplasmanda 4-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. 32. ve 58 dakikalarda Rafa Silva ve 45 artı 1. dakikada Tammy Abraham attı.

