Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Ederek İlk Haftayı Güzel Geçirdi

SÜPER Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, zor bir mücadele oynayacaklarını bildiklerini belirterek, "Maçtan önce bugünkü maçın zor geçeceğini biliyorduk. Açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki; ilk 11'imizden 8 oyuncudan eksik şekilde bu maça çıktık. Bu durumda tabi Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor. Takımdaki oyuncular elinden geleni yaptı. Kayra ve Arif ellerinden geleni ortaya koydular. Şimdi bizim yapmamız gereken iyi bir şekilde dinlenmek ve önümüzdeki maça odaklanmak. Tabi ki önümüzdeki karşılaşmada farklı oyuncular ve çok daha kuvvetli bir şekilde gerçek yüzümüz göstereceğimiz düşünüyorum" dedi.

'BAŞARISIZ OLACAĞIMIZA DAİR ŞÜPHEM YOK'

İstifa edip etmeyeceği konusunda sorulan soruya ise Gisdol, "Maç maç bakarsak 6 maçın 3'ünü deplasmanda berabere kaldık. Evimizde de Galatasaray ve Göztepe ile oynadık. Onlarda ligin 1'inci ve 2'nci sırasındalar. Bugün de Beşiktaş'a karşı daha zayıf bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarda statü gereği oynamayan oyuncularımızın gelmesi ile birlikte çok daha kuvvetli bir şekilde güçlü bir şekilde geri döneceğimizi ve oynayacağımızı düşünüyorum. Ben de bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Bu maçlarda önümüzdeki süreçte başarılı olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok" cevabını kullandı.

SERGEN YALÇIN: RAHAT BİR GALİBİYET OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, "Kazandığımız için mutluyuz. Geçen hafta ağır bir mağlubiyet almıştık. Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum onları tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynayacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibariyle kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERMEK LAZIM'

Genç oyuncuların performansı hakkında sorulan soruya ise Yalçın, "Devrim'in hikayesi bugün Beşiktaş'ta başladı. Antrenmanlarda da takip ediyorum. Devrim, potansiyeli olan bir oyuncu. İleride nasıl olur bilemiyorum ama bizi beklentiye sokuyor. Henüz 17 yaşında. Fiziği çok güçlü. Atletik. Devamında kendini geliştirebilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Onu gördüğüm için bugün onu oynattım. Bazen genç oyunculara şans vermek lazım. Onların da bu şansı iyi değerlendirmesi lazım. Ben de Devrim'in bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum. Takımımızda zaman zaman yer bulacaktır diye düşünüyorum" cevabını verdi.