Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Takımın ilk golünü atan Vincent Aboubakar, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonun 3. galibiyetini aldı.
Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Carlos Mane attı.
Bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı. İlk yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, erteleme maçında 27 Eylül Çarşamba günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Aboubakar, bu sezon 6. golünü kaydetti
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar, ligde de ilk golünü ulaştı.
Chamberlain siftah yaptı
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk golünü kaydetti.
Sezon başında kadroya dahil edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 6. maçında ilk kez ağları sarstı.
İç sahada 17 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Süper Lig'de sahasındaki son mağlubiyetini 12 Eylül 2022'de Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 17 müsabakada ise rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.
Bu karşılaşmaların 12'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise beraberlikle ayrıldı.
Ligde Kayserispor'a karşı 7'de 7 yaptı
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı son 7 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma karşı ligdeki son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, son 7 müsabakadan ise galip ayrılmayı başardı.