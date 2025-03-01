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Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 4 maçlık galibiyet serisini yakaladı

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 4 maçlık galibiyet serisini yakaladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek üst üste 4. maçında da 3 puan sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, son 9 maçında ise mağlubiyet yaşamadan önemli bir başarı elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet göremeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Kartal, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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