Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 4 maçlık galibiyet serisini yakaladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet göremeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Kartal, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı. - İSTANBUL