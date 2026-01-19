Haberler

Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste kalesini gole kapadı

Beşiktaş bu sezon ilk kez üst üste kalesini gole kapadı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste ikinci maçında da kalesini gole kapamış oldu. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda da son dönemde rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Ankara Keçiörengücü mücadelesinde de rakibine gol izni vermemişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla beraber bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Kartal, devre arasında önce yine evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı iki mücadelenin yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yemedi. - İSTANBUL

