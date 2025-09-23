Haberler

Beşiktaş, Kayserispor Maçında Zirve İhtimali İçin Mücadele Edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, eksik oyuncularla sahaya çıkarken, ligdeki deplasman başarısızlığını tersine çevirmek istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.

Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

Eksikler

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda golü ve puanı yok

Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti.

İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı:

OrganizasyonMaçSkor
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Shakhtar Donetsk2-4
UEFA Avrupa LigiShakhtar Donetsk-Beşiktaş2-0
UEFA Konferans LigiSt. Patrick's-Beşiktaş1-4
UEFA Konferans LigiBeşiktaş-St. Patrick's3-2
Trendyol Süper LigBeşiktaş-ikas Eyüpspor2-1
UEFA Konferans LigiLausanne-Beşiktaş1-1
UEFA Konferans LigiBeşiktaş-Lausanne0-1
Trendyol Süper LigCorendon Alanyaspor-Beşiktaş2-0
Trendyol Süper LigBeşiktaş-RAMS Başakşehir2-1
Trendyol Süper LigGöztepe-Beşiktaş3-0
Beşiktaş bu maçlarda 14 gol kaydederken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Orkun Kökçü dönüyor

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek.

Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.

Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
