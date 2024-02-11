Beşiktaş, Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, özel uçakla Kayseri'ye geldi ve taraftarlar tarafından karşılandı. Maç saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.
Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.