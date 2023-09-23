Beşiktaş, Kayserispor maçı için kampa girdi

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışması başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 17.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak.