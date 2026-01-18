Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktiksel çalışmalara odaklandı.
Trendyol Süper Lig'de yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç için kampa girdi.