Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL
