Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

