Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Gökhan Töre'nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismal'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktik çalışması sonrası oynanan çift kale maçla noktalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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