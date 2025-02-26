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Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklara futbol antrenmanı ile devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları ön plana çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncularun pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 28 Şubat Cuma günü saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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