Beşiktaş, Kayserispor ile Maç Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de Kayserispor Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
