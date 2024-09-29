Beşiktaş Kayseri'ye Geldi, Taraftar Karşıladı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye ulaştı. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarları sevgi gösterileriyle karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.
İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.
Bellona Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.