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Beşiktaş Kayseri'ye Geldi, Taraftar Karşıladı

Beşiktaş Kayseri'ye Geldi, Taraftar Karşıladı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye ulaştı. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarları sevgi gösterileriyle karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.

Bellona Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor

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