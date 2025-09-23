Haberler

Beşiktaş Kayseri'ye Geldi, Süper Lig Maçı Yarın

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye geldi. Kafileyi taraftarlar karşıladı.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
