Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Kayseri'ye Geldi

Beşiktaş Kayseri'ye Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye ulaştı. Taraftarların coşkuyla karşıladığı siyah-beyazlı kafile, otellerine hareket etti.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre geldi. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne havalimanı girişinde bekleyen taraftarların tezahüratları eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorts'a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Semih Kılıçsoy fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Beşiktaş 3-sayfa Kayseri Futbol Spor

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurmaya başladı

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
İnsanlar iyice çıldırdı! Elinde pankartla gezen kadın, ne istediğini herkese ilan etti

Elinde pankartla gezen genç kadın, ne istediğini herkese ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });