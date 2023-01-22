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Beşiktaş, Kayseri'de

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Beşiktaş, Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı kente geldi.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kente geldi. Erkilet Havaalanı'na inen siyah-beyazlı kafile bir grup taraftar tarafından karşılandı. Futbolcular, daha sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması pazar günü 16.00'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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