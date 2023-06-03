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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisinde devam etti. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle birlikte galibiyet serisini 7'ye çıkarttı ve bu sezon ilk kez bu başarıyı elde etti.

Kartal, bu süreçte Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantepspor FK (Hükmen), Adana Demirspor ve son olarak Kasımpaşa'yı yendi.

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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