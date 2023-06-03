Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti. Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar üçlüsü Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Beşiktaş, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyette payı bulunan Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar üçlüsü Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Trabzonspor'la golsüz sona eren maçın ardından 2'si hükmen olmak üzere 7 maçtan da galibiyetle ayrıldığı bu süreçte Atakaş Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (Hükmen), Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Maç bitti, VAR'dan penaltı kararı geldi

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Cenk Tosun'un, Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itiraz etti ancak hakem Volkan Bayarslan, mücadeleyi devam ettirdi. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.

VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmeden Volkan Bayarslan, Atiba'nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

Beşiktaş son 4 maçta 3 golün altına düşmedi

Kasımpaşa karşısında taraftarlarına 3 gol sevinci yaşatan Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 12 puan toplarken rakiplerine en az 3 gol attı.

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren HangiKredi Ümraniyespor maçından sonra oynadığı 4 maçta Galatasaray ve Antalyaspor'u 3-1, Adana Demirspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı da 5-2 mağlup etti.

Siyah-beyazılar bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Gedson Fernandes gollerine devam etti

Bu sezon ilk gol sevincini geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında yaşayan Gedson Fernandes, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Portekizli oyuncu 20. dakikada Aboubakar'ın kaleciyi çalımlarken boşta kalan topunu tamamlayarak siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Cenk Tosun 15. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun bu sezonki 15. golünü Kasımpaşa deplasmanında attı.

30. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu attığı golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa filelerini de havalandıran Cenk Tosun, ligde oynadığı son 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.

Cenk Tosun'un 77. dakikada bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın golünde gol pasını veren oyuncu oldu.

Aboubakar son 5 haftayı boş geçmedi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, ligde oynanan son 5 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

HangiKredi Ümraniyespor, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor (2) ve Adana Demirspor'un (2) ardından Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, bu süreçte toplam 7 gol attı.

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta siftah yaptı

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü siyah-beyazlı forma altında Kasımpaşa deplasmanında attı.

Sezonun ilk 5 haftasında Corendon Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Tayfur 79. dakikadaki bu golle siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü de atmış oldu.

Masuaku cezalı duruma düştü

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırına gelen Masuaku, sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezası nedeniyle görev yapamayacak.