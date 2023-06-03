Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etti. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar, Tayfur Bingöl ve Atiba Hutchinson kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini Aytaç Kara ve Donk attı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa : Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 58 Mounir), Malsa, Aytaç Kara, Mortadha, Hajradinovic (Dk. 58 Koita), Eysseric (Dk. 83 Berat Kalkan), Fall (Dk. 84 Ahmet Engin)

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Welinton, Necip Uysal (Dk. 90+1 Atiba), Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+1 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 90+1 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 68 Tayfur Bingöl ), Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin)

Goller: Dk. 20 Gedson Fernandes, Dk. 30 Cenk Tosun, Dk. 49 Aboubakar, Dk. 79 Tayfur Bingöl, Dk. 90+13 Atiba (Penaltıdan) ( Beşiktaş ), Dk. 62 Aytaç Kara, Dk. 86 Donk ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 11 Welinton, Dk. 82 Masuaku, Dk. 90+4 Berkay Vardar ( Beşiktaş ), Dk. 45+1 Hajradinovic, Dk. 90+12 Djilobodji ( Kasımpaşa )

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etti.

49. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

71. dakikada Mounir'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

77. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

79. dakikada Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.

86. dakikada Kasımpaşa ikinci golü kaydetti. Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2.

Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.

Beşiktaş, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.