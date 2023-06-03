Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısını konuk takım 2-0 önde tamamladı. Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un golleriyle Beşiktaş galip geldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa : Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Malsa, Aytaç Kara, Mortadha, Hajradinovic, Eysseric, Fall

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar

Goller: Dk. 20 Gedson Fernandes, Dk. 30 Cenk Tosun ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 11 Welinton ( Beşiktaş ), Dk. 45+1 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kasımpaşa- Beşiktaş maçının ilk yarısını konuk takım 2-0 önde tamamladı.

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.