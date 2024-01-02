Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL