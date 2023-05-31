Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.