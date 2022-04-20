Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından iki gün izinli olan siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde salonda ısınma çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ismael, antrenman sonrası sahada çocuklarıyla oyun oynadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışmayla sürdürecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title