Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Serkan Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih, Muleka
Kasımpaşa; Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.