Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Serkan Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa; Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title