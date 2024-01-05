Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Serkan Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa; Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.