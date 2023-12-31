Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.