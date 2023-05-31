Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title