Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çift kale taktik maçı yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

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